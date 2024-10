L'ASSE a un coeur énorme et le prouve

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Des inondations ont touché les départements de la Loire et de la Haute-Loire ces derniers jours. L’AS Saint-Etienne a décidé de faire un geste avec un don pour aider les sinistrés et de les mettre à l’honneur dans le Chaudron.

L’AS Saint-Etienne ne vit pas un début de saison idéal pour sa remontée en Ligue 1. Les Verts n’ont gagné que deux matchs sur les neuf premières journées et sont barragistes à l’heure actuelle. Malgré le contexte sportif délicat de ces dernières semaines, le club du Forez est conscient du rôle de citoyen qu’il doit jouer et a décidé d’agir face à la détresse de certaines personnes. Après les fortes inondations qui ont touché les départements de la Loire et de la Haute-Loire, l’ASSE a annoncé avoir fait un don total de 15.000 euros, via trois associations venant en aide à toutes les personnes qui ont été touchées par les pluies torrentielles. Pour rappel, les installations sportives utilisées pendant la préparation estivale stéphanoise au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire ont été fortement endommagées.

L’ASSE fait un don pour aider les sinistrés des inondations

Le beau geste de l'ASSE et d' @ASSECoeurVert pour les sinistrés des inondations 👇 #ASSE https://t.co/VT895zmVNt — Envertetcontretous (@Site_Evect) October 29, 2024

Comme l’indique l’AS Saint-Etienne sur son site internet, chaque association concernée va donc recevoir un don : « Après les pluies et inondations historiques survenues il y a une semaine dans le Gier et le Pilat provoquant de terribles dégâts, l’AS Saint-Étienne, par le biais de son association ASSE Cœur-Vert, matérialise son soutien par un don de 15 000€ répartis aux bénéfices de trois associations œuvrant pour les sinistrés. Ainsi, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire, la Protection Civile de la Loire et la Croix Rouge Française, engagées sur le terrain dès le premier jour des intempéries, vont chacune recevoir un don de 5 000 euros », a assuré Saint-Etienne. Les Verts mettront à l’honneur ces trois associations lors du prochain match à domicile prévu ce samedi contre le RC Strasbourg, en guise de soutien et de remerciement.