Paul Pogba à l'OM, ça devient viral

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, la rumeur d’une signature de Paul Pogba à l’OM a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, où les supporters olympiens ont lancé le hashtag #PogbOM pour motiver l’international français.

La priorité de cette fin de mercato est le recrutement d’un attaquant pour l’Olympique de Marseille, qui souhaite notamment finaliser au plus vite la signature d’Amine Gouiri en provenance de Rennes. Mais les dirigeants marseillais ont d’autres dossiers sur le feu. L’idée est notamment de compenser le potentiel départ de Lilian Brassier avec la venue d’un défenseur central d’ici le 3 février. Cerise sur le gâteau, un milieu de terrain pourrait également poser ses valises en Provence et chez les supporters, un nom revient en boucle… celui de Paul Pogba.

Ces dernières heures, plusieurs insiders marseillais ont laissé des indices au sujet d’une potentielle arrivée de l’international français dans les jours à venir. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les supporters, lesquels ont lancé le hashtag #PogbOM avec la ferme intention de convaincre l’ex-joueur de la Juventus Turin de venir à Marseille. « C’est l’heure de la propagande », « Le peuple marseillais te tend les bras », « L’OM c’est plus qu’un club c’est une famille. Nous avons besoin de cette fumée La Pioche, viens goûter à cette famille », « Allez la famille #TeamOM c'est le bon moment @paulpogba vient à la maison, on t'attend les bras ouverts, le cœur remplit d’amour » ou encore « L’histoire serait incroyable » peut-on lire sur X au milieu de dizaines de photomontages de Paul Pogba avec le maillot de l’Olympique de Marseille sur les épaules.

L’histoire serait effectivement dingue si, six mois après avoir bouclé la venue d’Adrien Rabiot, Medhi Benatia et Pablo Longoria parvenaient à convaincre Paul Pogba de rejoindre la Canebière. Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, le champion du monde 2018 devrait bientôt annoncer sa décision. La ville de Marseille est à l’affût, prête à s’embraser.