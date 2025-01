Pogba en route pour l’OM, la rumeur qui embrase Marseille

Dans : OM.

La fin du mercato approche et la rumeur Paul Pogba est de retour à l’OM, où plusieurs comptes proches du club semblent avoir des informations bouillantes sur la potentielle signature du Français à Marseille.

Depuis plusieurs jours, les supporters de l’Olympique de Marseille sont à l’affût de la moindre information pour savoir qui sera le successeur d’Elye Wahi à la pointe de l’attaque olympienne. Il faut dire que l’international espoirs français a été vendu pour 29 millions d’euros bonus compris à Francfort mais pour l’instant, aucun attaquant n’est sur le point de poser ses valises dans la cité phocéenne. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont pourtant à pied d’oeuvre… et pas uniquement sur ce dossier de l’avant-centre.

Le feuilleton Paul Pogba est toujours ouvert et la signature du champion du monde 2018 à l’OM est toujours d’actualité. C’est en tout cas ce que deux comptes insiders proches du club et généralement bien informés ont sous-entendu sur les réseaux sociaux. Le Petit OM d’un côté et La Tribune OM de l’autre ont enflammé les supporters olympiens avec deux gifs, l’un représentant « La Pioche » et l’autre montrant carrément l’ancien Turinois.

« Mais ? Parleeeeeez », « Ca me plait ce qu’il se passe là », « Nous laisse pas comme sa stp parle », « Pitié, pitié, fais pas ça, je suis cardiaque en ce moment », « Quoi dit nous tout », « Tu veux que j’arrête de respirer ? » ou encore « Oh la belle pioche ! » peut-on lire sur X, où les supporters olympiens sont en ébullition face à ces indices quant à la potentielle signature de Paul Pogba. Intéressé depuis plusieurs semaines, Medhi Benatia a-t-il passé la seconde pour s’offrir l’international français, libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin ? Si tel est le cas, l’information ne mettra pas longtemps avant d’être confirmé par les différents médias français et européens. Cela met en tout cas en appétit les supporters olympiens, qui en oublient presque que la priorité de l’OM en cette fin de mercato n’est pas la signature d’un milieu de terrain mais plutôt celle d’un attaquant.