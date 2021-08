OM : Wass à Marseille, la porte se referme

Dans : OM.

Ciblé par l’Olympique de Marseille pour renforcer le poste de latéral droit, Daniel Wass est toujours un joueur du FC Valence.

Vendredi soir, l’international danois était titulaire pour la première journée de Liga entre Valence et Getafe (1-0). Très bon, Daniel Wass a confirmé que son entraîneur José Bordalas pouvait compter sur lui, tant que son potentiel transfert n’était pas réglé. Mais visiblement, le coach du FC Valence a bien l’intention de conserver Daniel Wass dans son effectif toute la saison, malgré la situation contractuelle du Danois, libre dans un an. Après la victoire de son équipe face à Getafe, l’entraîneur espagnol José Bordalas a confirmé qu’il comptait sur Daniel Wass et que malgré l’intérêt très prononcé de l’Olympique de Marseille, il n’avait aucunement l’intention de le voir filer lors de ce mercato estival.

Bordalas veut garder Wass à Valence

« C'est un garçon qui nous a rejoints après les vacances. Il n'a pas pu s'entraîner avec ses coéquipiers et aujourd'hui il a absolument tout donné. Il a montré l'engagement qu'il a avec le FC Valence » a expliqué l’entraîneur du club espagnol avant de conclure. « Guedes et Wass sont des joueurs de Valence. Nous les avons et ils ont montré l'engagement qu'ils ont avec le club. Nous sommes calmes dans ce sens et nous ne pouvons penser à aucune autre possibilité que de les avoir cette saison ». Reste maintenant à voir le dossier évoluera dans les prochaines semaines, alors que certains médias en Espagne croyaient savoir après le match entre Valence et Getafe que Daniel Wass avait fait ses adieux au personnel du club valencien. Pour rappel, la priorité n°1 de l’OM à ce poste de latéral droit demeure Pol Lirola, pour qui les négociations ont avancé dans les dernières heures avec un accord imminent à hauteur de 12 millions d’euros pour le transfert du latéral de la Fiorentina à Marseille.