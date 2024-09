Benoit Millot trop nerveux, les supporters de l'OM enragent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'est imposé face à Nice ce samedi dans un match terminé à 10. L'excès de zèle de Benoit Millot sur le carton rouge de Derek Cornelius a été pointé du doigt, entre énervement et sourire.

C’est le retour de la Ligue 1 ce week-end et avec cela les éternelles polémiques sur les matchs, le jeu, les joueurs et les arbitres. Ce samedi au Vélodrome, Benoit Millot a réussi à se mette tout un stade à dos. Des décisions contestées mais surtout un carton rouge attribué à Derek Cornelius pour gain de temps. Il s’agissait bien évidemment d'un deuxième carton jaune, attribué seulement 10 minutes après le premier, alors que le défenseur canadien demandait à l’attaquant niçois de reculer pour pouvoir tirer son coup-franc. Une décision très sévère, mais outre cette expulsion, c’est surtout l’attitude de Benoit Millot qui a agacé à Marseille. Sa volonté d’être au centre de l’attention alors qu’il est demandé aux arbitres de privilégier le jeu, a fortement déplu. Malgré la victoire de l’OM, La Provence lui a attribué la note de 2/10 pour sa prestation. « Une multitude d’avertissements et une expulsion sévère », a ainsi souligné le journal local, même si les supporters marseillais ont eux oscillé entre colère et humour pour résumer la prestation de l’arbitre.

Benoit Millot en mode sheriff

😲🟥 Derek Cornelius expulsé pour gain de temps !

😳 L'OM se retrouve à 10 contre Nice !#OMOGCN #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/VfeMjCollF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024

« Je sors du stade, Benoît Millot m'a mis un carton jaune car j'ai mis trop de temps à descendre du virage. Sévère », a lancé le journaliste Marwan Belkacem, qui a lancé une série sur les cartons jaunes que pourrait distribuer Benoit Millot à ceux qui attendent leur métro trop longtemps, ou qui restent trop longtemps aux toilettes. « Quel excès de zèle », « Il veut trop influencer le match », « Encore un arbitre pro-niçois », ont pesté les Marseillais.

Magie du football, les supporters niçois étaient eux aussi mécontents, estimant surtout que l’OM aurait du être réduit à 10 dès le début du match sur le pied haut et très dangereux de Lilian Brassier, qui lui a valu un jaune très orangé. Les fans des Aiglons ont surtout pesté que la VAR n'appelle pas Benoit Millot, estimant que Brassier s'en sortait très bien sur le coup.

Une preuve que le championnat de France et ses éternelles polémiques sont bien repartis ce week-end, même si les autres matchs n’ont pas généré de gros débats sur l’arbitrage.