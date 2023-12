Bouanga à Marseille, la Vente OM se prend un uppercut

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis de longs mois, Thibaud Vézirian affirme avec certitude que tout est bouclé pour une vente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite. Dans son dernier live, le journaliste a confirmé cette version.

Il en est persuadé, l’Olympique de Marseille est vendu, promis à un avenir radieux sous pavillon saoudien avec un budget colossal. Thibaud Vézirian affirme depuis de longs mois que la vente du club par Frank McCourt au fonds d’investissement saoudien est ficelée et que l’officialisation n’est maintenant qu’une question de temps. A certains moments, des médias tels que Mundo Deportivo ou France Bleu Provence voire Canal + ont abondé dans son sens, sans en faire néanmoins un focus à long terme.

Au cours de ses Lives sur Twitch chaque jour ou presque, l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe est régulièrement interrogé par les supporters de l’Olympique de Marseille au sujet de cette supposée vente du club. Ce fut encore le cas lors du dernier direct de Thibaud Vézirian et comme d’habitude, le journaliste n’a pas dévié de sa ligne. Selon lui, tout est ficelé même si l’OM tente de garder un semblant de suspense afin de provoquer un énorme effet de surprise lors de l’officialisation. Par ailleurs, « TV » a réagi à la rumeur Denis Bouanga, très étonnante selon lui au vu du standing que le club phocéen va prochainement acquérir grâce à cette vente.

Vente OM : L'Arabie Saoudite avec Zidane, il confirme en privé https://t.co/lBbUE8GyPp — Foot01.com (@Foot01_com) December 13, 2023

« La vente de l’OM n’est pas une série Netflix et ils vont essayer de garder un minimum d’effet de surprise même si tout a déjà été donné… Bouanga à l’OM ? J’en ai déjà parlé, pour moi ce n’est pas un joueur pour Marseille. S’il vient, tant mieux pour lui, il doit se servir de la notoriété du club. C’est un joueur que l’OM ne calculait pas dans le passé, c’est un bon joueur mais je le dis comme je le pense. C’est étonnant, l’Olympique de Marseille a une trajectoire ascendante pour les mois et les années à venir, si tu prends Denis Bouanga c’est bizarre. L’écriture de mon livre sur la vente de l’OM ? Quand j’ai des journées d’écriture de mon livre qui se transforment en vidéo d’actu sur YouTube ou Twitch, ça n’avance pas comme je le voudrais. Il faut que je me colle dessus complètement » estime Thibaud Vézirian, qui attend avec impatience la vente du club afin de ne plus avoir à répondre aux mêmes questions chaque jour. En attendant, ce feuilleton digne d’une série Netflix fait parler et tient en haleine les fans de l’OM.