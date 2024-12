Adieu X, Ambre Godillon jette l'éponge

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La journaliste de DAZN a décidé de supprimer son compte X. Ciblée par des insultes depuis qu'elle a été blessée au Vélodrome, Ambre Godillon a quitté le réseau social d'Elon Musk.

« Ce compte n'existe pas ». Depuis quelques jours, ceux qui suivaient sur X (anciennement Twitter Ambre Godillon, la journaliste de DAZN, font face à un message qui confirme que cette dernière a décidé d'abandonner ce réseau social. Et contrairement à ceux qui incitent à les suivre sur un autre réseau, Ambre Godillon a eu le courage de ne pas laisser sa page active, montrant ainsi que c'en était pour l'instant fini de sa présence sur X. Il est vrai que depuis qu'elle avait été victime d'un jet d'objet, involontairement ou pas, au Vélodrome lors du match entre l'OM et Auxerre le 9 novembre dernier, la jeune femme était la cible quotidienne d'injures ordurières et évidemment anonymes d'une très petite minorité supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels lui reprochaient d'avoir travaillé auparavant pour le PSG.

Il semble que Ambre Godillon ait désactivé son compte X (ex Twitter). pic.twitter.com/jjBVj8ZJGt — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) December 1, 2024

Et la décision de la commission de discipline de la LFP d'infliger un match de suspension avec sursis au Vélodrome suite à cet incident, a décuplé la haine en ligne. Il est probable que lassée de lire ce tombereau d'insanités, Ambre Godillon a choisi de s'écarter de X, laissant ses détracteurs continuer à se défouler sans aucun risque, le réseau social détenu par Elon Musk laissant faire les choses. Tandis que l'Olympique de Marseille s'était officiellement excusé après la blessure au visage de la journaliste provoquée par une cigarette électronique tombée des tribunes, certains souhaitaient désormais que désormais DAZN n'envoie plus sa journaliste au Vélodrome. Dimanche soir, Ambre Godillon n'était d'ailleurs pas à Marseille pour la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco.