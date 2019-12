OM : Pour Ghoulam Marseille n'est qu'un plan B

Dans : OM.

Quelques jours après l'annonce du départ imminent de Faouzi Ghoulam de Naples pour Marseille, les choses sont désormais nettement moins claires. Le défenseur algérien semble avoir un autre avis.

Lundi, le quotidien La Repubblica avait agité le mercato de l’OM en annonçait que « Ghoulam faisait ses valises de Naples pour rejoindre Marseille ». Depuis, c’est silence radio du côté du club phocéen, mais également du côté du joueur algérien. Mais ce jeudi, le site spécialisé TuttoNapoli affirme que contrairement à ce qui avait été dit, l’ancien stéphanois donnait toujours la priorité au club désormais entraîné par Gennaro Gattuso. Pour cela, le défenseur pense pouvoir inverser la tendance alors que Carlo Ancelotti ne semblait plus réellement vouloir de lui. Avec la venue de Gattuso, Faouzi Ghoulam estime que les cartes sont redistribuées.

Ghoulam veut convaincre Naples

Pour Arturo Minervini, tout est possible concernant Ghoulam. « C’est une course contre la montre pour Faouzi, qui est revenu dans le groupe juste avant le match contre Sassuolo. Sa mission est de pouvoir convaincre le nouvel entraîneur sur la possibilité qu’il a de revenir à un certain niveau en montrant de l’engagement et une détermination à l'entraînement (...) La situation devrait être définie rapidement puisque les joueurs du Napoli se retrouveront à Castel Volturno le 30 décembre, pour commencer à préparer le match contre l'Inter. Il faudra prendre certaines décisions concernant les mouvements à effectuer lors du mercato d'hiver », explique le journaliste qui suit au quotidien l’actualité du club de Naples. Autrement dit, Faouzi Ghoulam veut toujours essayer de s’imposer au Napoli avec qui il est lié contractuellement jusqu’en 2022, et s'il va à Marseille c'est qu'il aura échoué dans sa mission.