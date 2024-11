Ambre Godillon agressée au Vélodrome, la stupidité à l'état pur

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Nouvelle polémique au Vélodrome, où Ambre Godillon a reçu un projectile sur le visage pendant le match de l'OM face à Auxerre.

Journaliste pour DAZN mais connue pour avoir occupé ce poste pour le PSG pendant des années, Ambre Godillon a toujours fait savoir qu’elle assumait son amour pour le club de la capitale. Déjà présente au Clasico, elle n’avait pas été ménagée par quelques sifflets en se retrouvant au bord du terrain. Mais pour le match de l’OM contre Auxerre, les choses ont totalement dérapé et la journaliste a reçu un projectile dans le visage à la fin de la première période. C’est elle-même qui a annoncé avoir été la cible des supporters locaux. « ai reçu un projectile dans le visage. Un peu choquée par ça », a déploré Ambre Godillon, touchée au visage, entre le nez et l’oeil. Selon L’Equipe, la police s’est saisie de l’objet, qui pourrait être une cigarette électronique, un objet assez lourd et donc dangereux quand il est lancé avec force. L’OM s’est excusé pour cet incident de taille, tant il est heureusement rare de voir les journalistes être ciblés par des jets de projectile. Le speaker du stade avait même demandé l’arrêt de jets de projectile qui se faisaient nombreux aux abords du tunnel menant aux vestiaire, même si le coté volontaire du geste n’a pas été prouvé.

Merci pour tous vos messages d’une bienveillance extrême. Je ne sais pas trop quoi dire en fait, à part que ça va et que je m’en sors bien

Merci ♥️ https://t.co/tcg5EY71ex — Ambre (@AmbreGodillon) November 8, 2024

Ambre Godillon a néanmoins pris la parole sur les réseaux pour résumer cet incident. « Merci pour tous vos messages d'une bienveillance extrême. Je ne sais pas trop quoi dire en fait, à part que ça va et que je m'en sors bien », a conclu la journaliste alors que l’OM a assuré faire tout ce qui était en son pouvoir avec les forces de l’ordre pour essayer de trouver le coupable de ce geste. Du côté des supporters marseillais, c’était la désolation qui primait devant cet acte assez honteux et qui ne fait pas honneur aux tribunes du Vélodrome. « Il faudra aussi étudier l'exemplarité dont certains supporters de l'OM se parent vs le nombre d'incidents au Vélodrome. Ambre Godillon ce soir qui reçoit un projectile, sans parler des cas de harcèlement précédents. Terrifiant de stupidité », a dénoncé par exemple le journaliste Marwan Belkacem.