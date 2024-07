Martial dit oui à son nouveau club, Varane va adorer

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Anthony Martial va devoir se trouver un nouveau challenge, lui qui était en fin de contrat à Manchester United. L'attaquant français ne manque pas de propositions et l'une d'elles mène en Serie A.

Manchester United veut passer à autre chose et a décidé de ne pas prolonger certains joueurs. Anthony Martial a quitté le club ces dernières semaines et va désormais devoir se trouver un nouveau club. L'ancien de l'OL ou encore de l'AS Monaco veut le meilleur challenge pour lui et sa famille. Et une proposition alléchante vient de tomber pour lui en Italie. Selon les informations de Sports Zone, Côme veut en effet rafler la mise pour Anthony Martial et lui donner une belle chance de relancer sa carrière au plus haut niveau. Pour rappel, le club italien, promu en Serie A, est le club transalpin le plus riche en raison de son appartenance à des milliardaires indonésiens, valorisés à plus de 40 milliards d'euros.

Martial de nouveau réuni avec Varane, c'est bien possible

La perspective de rejoindre le nord de l'Italie plait apparemment beaucoup à l'ancien de Manchester United, qui va désormais devoir boucler un accord concernant un futur contrat. A noter qu'à Côme, Anthony Martial est bien parti pour retrouver un autre Français de Manchester United : Raphaël Varane. Le champion du monde est charmé par la possibilité de rejoindre lui-aussi la Serie A. Le club est en plus entraîné par Cesc Fabregas, qui sait trouver les bons mots pour son projet. L'Espagnol a déjà réussi à convaincre un joueur comme Andrea Belotti de signer. Côme sera assurément l'une des équipes à suivre la saison prochaine en Italie. En signant en Lombardie, Anthony Martial aurait du temps de jeu pour se mettre en évidence. A 28 ans, il n'a peut-être pas totalement mis de côté dans sa tête la possibilité de rejouer encore en équipe de France, même si le chemin s'annonce très périlleux.