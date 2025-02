Juventus ‍: Thiago Motta viré ‍? De Zerbi n'ira pas à Turin

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

En une semaine, la Juventus a été éliminée en Ligue des champions et en Coupe d'Italie. La situation de la Vieille Dame inquiète et le départ de Thiago Motta commence à devenir de plus en plus évident.

Rien ne va plus pour la Juventus, qui en l'espace de quelques jours a dit adieu à la Ligue des champions, puis à la Coupe d'Italie, tandis qu'en Serie A, le club turinois pointe à la quatrième place avec seulement deux points d'avance sur la Lazio. Autrement dit, pour les dirigeants de la Juve, la situation commence à se tendre et comme toujours, c'est Thiago Motta qui est placé en première ligne. Arrivé sur le banc des BiancoNero l'été dernier, l'ancien joueur du PSG voit ses crédits s'épuiser peu à peu. Au point même que son limogeage n'est plus un sujet tabou comme le confie le quotidien sportif turinois Tuttosport après cette semaine désastreuse. Du côté de la Juventus, on planche même déjà sur le futur entraîneur.

La Juventus veut un nouvel entraîneur

« Après les trois ans de règne d'Allegri, les supporters réclamaient une Juve capable d'offrir du spectacle, et ils étaient satisfaits : c'est dommage que nous nous retrouvions face à un film d'horreur. Ce que nous avons vu contre Empoli est inacceptable, j'ai ressenti une profonde honte », lance dans le média italien, Massimo Giletti, journaliste réputé et supporter assumé de la Juventus. Pour Tuttosport, qui ne voit pas Thiago Motta continuer sur le banc de la Juve, les quatre seuls entraîneurs capables de redresser la formation turinoise sont Antonio Conte, Igor Tudor, Gian Piero Gasperini et Roberto Mancini.

Un ancien de l'OM sur le banc de la Juventus ?

Seul problème, Antonio Conte est sous contrat avec Naples et Gasperini a encore un an d'engagement avec l'Atalanta même si son départ est envisageable en fin de saison. Pour le quotidien sportif, c'est Igor Tudor qui serait la favori numéro 1, l'ancien entraîneur de l'OM restant pourtant sur une expérience ratée à la Lazio. A noter que jamais le nom de Roberto De Zerbi, l'actuel coach italien de Marseille n'est cité, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour Pablo Longoria.