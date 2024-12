Mike Maignan victime de chants racistes et furieux contre l’arbitre

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

L’AC Milan s’est imposé 0-1 sur la pelouse de l’Hellas Vérone vendredi soir lors de la 16e journée de Série A. Un match durant lequel Mike Maignan a une fois de plus été la cible d’insultes racistes.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que cela arrive et Mike Maignan risque un jour de perdre patience. D’après les informations relevées ce samedi par la Gazzetta dello Sport, le gardien de l’AC Milan et de l’Equipe de France a été la victime d’insultes racistes lors du match de son équipe sur la pelouse du Hellas Vérone ce vendredi soir lors de la 17e journée de Série A. Des incidents qui ont logiquement provoqué la colère de l’international tricolore et de ses coéquipiers, lesquels ont demandé à l’arbitre de la rencontre d’interrompre la rencontre.

Maignan a demandé à l'arbitre l'arrêt du match

Mais Livio Marinelli en a décidé autrement puisque le match s’est déroulé sans aucune coupure. Un message a été prononcé par le speaker pour demander aux fauteurs de troubles de cesser les insultes à caractère raciste, mais le message a été couvert de sifflets. De nouveaux incidents qui prouvent que le problème est profond en Italie, où de multiples joueurs ont été victimes de chants et d’insultes racistes ces dernières années, de Maignan à Lukaku en passant par Osimhen et bien d’autres.