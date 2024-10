Ce couple joue à la Juventus et a eu une mauvaise surprise

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La Juventus possède un couple au sein de son effectif, puisque Douglas Luiz évolue avec la formation de Thiago Motta et Alisha Lehmann porte le maillot de l'équipe féminine. Les deux ont eu une sale surprise.

Samedi soir, la Juventus recevait la Lazio en Serie A, une rencontre pour laquelle Douglas Luiz était titulaire. Mais en rentrant à son domicile, dans l'un des quartiers les plus luxueux de la capitale du Piémont, le joueur arrivé cet été d'Aston Villa a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il avait été victime d'un cambriolage. Les malfrats avaient profité de l'absence du joueur brésilien, mais également de sa compagne. Car cette dernière n'est autre qu'Alisha Lehmann, l'internationale suisse qui a pareillement quitté Aston Villa au dernier mercato pour signer avec l'équipe féminine de la Juventus, suivant en cela son nouveau compagnon.

Auparavant en couple avec une de ses coéquipières suisses, la jeune femme s'est depuis tournée vers le Brésilien, et samedi soir, elle était partie avec l'équipe de la Juventus pour le très attendu match contre les filles de l'Inter. Une rencontre au sommet du championnat féminin qui s'est soldé par un nul (0-0) ce dimanche. Selon la presse italienne, le couple très médiatisé aurait constaté la disparition de onze montres et plusieurs bijoux d'une valeur qui pourrait dépasser 500.000 euros. Ce n'est évidemment pas la première fois en Italie que des stars du football sont visées par des cambrioleurs, ces derniers étant très attentifs au calendrier des différentes compétitions. Mais en s'attaquant au couple Douglas Luiz-Alisha Lehmann, ils avaient deux atouts dans la manche au moment de passer en action. La police enquête sur ce fait-divers, et espère pouvoir éviter que ce genre d'événements toujours désagréable se renouvelle.