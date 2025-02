Lookman quitte l'Atalanta, c'est tranché ‍!

Le torchon brûle à l’Atalanta Bergame entre l’entraîneur Gian Piero Gasperini et la star de l’équipe Ademola Lookman après le penalty-gate de mardi soir lors de la défaite en Ligue des Champions contre Bruges.

Arme offensive n°1 de l’Atalanta Bergame depuis plusieurs années, Ademola Lookman est fidèle à son statut depuis le début de la saison. Auteur de 15 buts et de 7 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025, l’international nigérian est toutefois la cible de son entraîneur Gian Piero Gasperini depuis la défaite contre Bruges en Ligue des Champions. Le coach italien n’a pas digéré de voir Lookman frapper (et rater) un penalty alors qu’il n’était pas le tireur désigné, ce à quoi le buteur de 27 ans a répondu avec tristesse et désolation sur les réseaux sociaux. Le divorce semble consommé entre les deux hommes, ce que confirme sur son compte X le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

🚨🇳🇬 Understand plan remains for Ademola Lookman to LEAVE Atalanta this summer.



Atalanta will try to clarify the situation with Gasperini in the next 24h after strong quotes… but won’t change future plans.



It was already planned last summer, transfer to happen this year. pic.twitter.com/f06kx2yVj6