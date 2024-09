Ita ‍: De Rossi viré, Rome a choisi son successeur

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

L’AS Roma a surpris tout le monde en annonçant mercredi matin le limogeage de Daniele De Rossi après seulement quatre matchs de Série A. L’ancien capitaine du club romain n’aura pas bénéficié d’une grande clémence de la part de ses dirigeants, et cela malgré son excellent travail en fin de saison dernière. L’identité de son successeur ne fait plus beaucoup de doutes puisque le journaliste Matteo Moretto indique sur X que c’est Ivan Juric qui va prochainement s’asseoir sur le banc de l’AS Roma.

La Roma è in chiusura per Ivan Jurić.



Salvo sorprese, sarà lui il prossimo allenatore giallorosso.



Ultimi dettagli da discutere in giornata.



Cambio di strategia della proprietà che decide di puntare su un profilo di sostanza capace di valorizzare giovani calciatori.… pic.twitter.com/QJBcCcVKA2 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 18, 2024

Le technicien croate, libre depuis son départ du Torino en juin dernier, dispose d’une très solide expérience en Italie où il a également entraîné le Hellas Verone, le Genoa ou encore Crotone. Son arrivée est attendue dans les prochaines heures, ce qui laisse clairement penser que le dossier Juric était déjà très avancé avant même le limogeage de Daniele De Rossi, qui paie au prix fort le mauvais début de saison de la Roma (3 défaites, 1 nul).