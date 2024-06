Roberto Baggio volé, blessé et séquestré à son domicile

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

La presse italienne rapport un bien triste évènement qui a eu lieu jeudi soir, en marge du match entre l’Italie et l’Espagne à l’Euro.

Pendant que l’ancienne légende du football transalpin regardait la rencontre avec sa famille, cinq hommes armés sont entrés dans sa maison de Altavilla Vicentina, près de Vicence, pour le cambrioler, rapporte le Corriere del Veneto. Les faits se sont passés vers 10h du soir, et Roberto Baggio s’est interposé et a été blessé à la tête. Lui et sa famille ont ensuite été enfermés dans une pièce pendant 40 minutes, permettant aux voleurs de se procurer des montres, des bijoux et de l’argent liquides trouvés dans la maison de l’ancien meneur de jeu de la Juventus Turin.

Quand les voleurs sont partis, Baggio a ensuite forcé la porte et a appelé la police qui a donc lancé une enquête. Le finaliste de la Coupe du monde 1994 a ensuite été emmené à l’hôpital pour se faire poser des points de suture. Le reste de sa famille est choqué, mais n’a pas été blessée. L’enquête est désormais en cours avec notamment des images des caméras de surveillance qui sont étudiées.