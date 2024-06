Rabiot et la Juve, Motta met un coup de pression

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

En fin de contrat avec la Juve, Adrien Rabiot ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais la Juve pousse pour le convaincre de prolonger encore un peu le plaisir.

Adrien Rabiot est pleinement concentré sur l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Cependant, son contrat à la Juventus va arriver prochainement à expiration. Les clubs intéressés sont nombreux mais la Vieille Dame ne compte pas le laisser partir, surtout depuis l'arrivée de Thiago Motta. Son ancien coéquipier au PSG apprécie son style de jeu et sa mentalité, qu'il connait bien. Mais l'Italien ne fera pas non plus des pieds et des mains pour le conserver si sa mère et agente Véronique mène la vie dure à la Juventus.

Thiago Motta ne veut pas perdre de temps avec sa Juve

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les prochaines négociations sur le contrat de Rabiot auront lieu après le 30 juin et une fois l'Euro 2024 de l'équipe de France terminé. La Juve est ferme et définitive, elle propose à l'international français deux ans de plus assortis d'un salaire de 7,5 millions, plus des bonus avec une option pour 2027. Véronique Rabiot doit désormais donner sa réponse. Si Adrien Rabiot filait ailleurs en dépit de la proposition turinoise, la Juve a déjà des pistes pour le remplacer, comme Youssouf Fofana ou encore Khephren Thuram. Mais la grande priorité est bien Teun Koopmeiners. Le milieu de terrain néerlandais sort d'une grosse saison avec l'Atalanta, même s'il a dû renoncer à l'Euro 2024 en Allemagne pour cause de blessure. Thiago Motta pousse en interne pour obtenir son accord afin de lancer son nouveau cycle avec la Juve. Adrien Rabiot est donc prévenu, les Piémontais ne veulent pas trop trainer sur son cas, malgré son statut important pour le club.