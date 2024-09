Ita ‍: Tuchel contacté, Fonseca menacé à l’AC Milan

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Un mois seulement après le début du championnat, Paulo Fonseca est déjà menacé en raison des mauvais résultats de l’AC Milan. Le nom de Thomas Tuchel est évoqué par la presse italienne.

Avec une victoire, deux matchs nuls et une défaite, l’AC Milan est loin de réaliser le début de saison espéré. Nommé cet été, Paulo Fonseca ne parvient pas à trouver la recette et malgré un calendrier plutôt favorable, le club lombard peine à décoller. Dixièmes de Série A, les Rossoneri n’ont pas profité de la première journée de Ligue des Champions à domicile pour se refaire une santé puisque Liverpool est venu gagner à San Siro (1-3). Des résultats décevants qui menacent déjà Paulo Fonseca.

Intronisé cet été, l’ancien coach du LOSC est en danger selon le journaliste italien Antonio Vitiello, lequel affirme que l’AC Milan a pris contact avec un certain Thomas Tuchel. L’ancien entraîneur de Chelsea et du Paris Saint-Germain est libre depuis son départ du Bayern Munich cet été, et pourrait découvrir le championnat italien. A date, il n’existe aucun accord entre le club lombard et le technicien de 51 ans, mais à n’en pas douter, Thomas Tuchel ne cracherait pas sur une telle offre. Reste maintenant à voir si Paulo Fonseca parviendra à sauver sa peau in-extremis alors qu’un énorme choc se profile face au rival dimanche, à savoir l’Inter.