Ita ‍: Rabiot et la Juventus, le divorce est acté

Joueur important de la Juventus Turin depuis son arrivée en provenance du PSG en juillet 2019, Adrien Rabiot est libre et à moins d’une grosse surprise, il ne prolongera pas avec la Vieille Dame.

Après cinq ans à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a de fortes chances de découvrir un nouveau club lors de ce mercato estival. En fin de contrat avec la Vieille Dame, l’international français n’a toujours pas prolongé et désormais, tout indique que son aventure avec la Juventus Turin est terminée. Une tendance confirmée ce jeudi par Fabrizio Romano, qui indique sur son compte X que le club italien pourrait officialiser dans les prochains jours le départ de son milieu de terrain, dans la mesure où aucun accord n’a été trouvé malgré de longues discussions avec le clan Rabiot.

⚪️⚫️🇫🇷 Juventus could already announce Adrien Rabiot departure today, as there’s no agreement on new deal.



Juventus believe their proposal was very good as worth over €7m net per season but no green light.



Rabiot, already in contact with other clubs as he’s now free agent. 👀 pic.twitter.com/LfyJWqfSqP