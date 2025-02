Kolo Muani fait sa révolution, la Juve le calme direct

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un doublé à Côme (1-2) vendredi, Randal Kolo Muani réussit des débuts historiques avec la Juventus Turin. L’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain récolte les louanges de la presse italienne. Un emballement médiatique qui déplaît à son entraîneur Thiago Motta.

On n’arrête plus Randal Kolo Muani. Mis à l’écart par Luis Enrique, l’attaquant prêté à la Juventus Turin revit en Italie. Le Français vient d’inscrire son deuxième doublé vendredi, cette fois sur le terrain de Côme, atteignant ainsi la barre des cinq buts en seulement trois matchs de Serie A. Jamais un joueur n’avait affiché de telles statistiques dans le championnat italien depuis au moins 30 ans. C’est donc un joueur aux anges qui s’est présenté au micro de Sky Sport vendredi soir.

Kolo Muani decide di segnare così!!! 🤯🤯🤯#ComoJuve pic.twitter.com/hhv8eu2H6R — Lega Serie A (@SerieA) February 8, 2025

« C'est un rêve pour moi, a confié l’avant-centre sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Je suis très heureux d'être ici et de faire ces débuts. Je suis très content d'être à la Juve. » Impressionnant, Randal Kolo Muani fait aussi le bonheur de la presse locale. Tuttosport s’attend à beaucoup parler de l’international tricolore d’ici la fin de la saison. « Il va vite falloir lui trouver un surnom, car il semble prêt à écrire de nouveaux records », a écrit le quotidien sportif, tandis que le Corriere della Sera parle d’une véritable « Révolution Française » à la Juventus Turin grâce à l’ancien joueur du FC Nantes.

Thiago Motta prévient Kolo Muani

Tous ces compliments flatteurs n’échappent pas à Thiago Motta. L’entraîneur bianconero a donc lancé un avertissement à sa recrue. « Il va bien et il marque des buts. Il peut faire mieux. Il vient d'arriver et il doit garder les pieds sur terre. Les buts font partie du jeu », a prévenu l’ex-milieu du Paris Saint-Germain, conscient que Randal Kolo Muani vivra des périodes plus compliquées durant son passage à la Juve.