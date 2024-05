Cet argentin qui provoque Haaland et Mbappé

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi et Cristiano Ronaldo n'évoluant plus sur le continent européen, la voie est ouverte pour prendre leur succession. Si Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore Erling Haaland sont des candidats naturels, d'autres espèrent aussi tirer leur épingle du jeu.

Les prochaines années seront importantes pour les stars de demain. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont annoncés comme les deux plus grands joueurs en devenir. C'est déjà presque le cas même si les deux joueurs manquent encore de régularité. De quoi laisser la place à d'autres joueurs ? C'est plus que probable. En tout cas, parmi la concurrence, on ne veut pas s'avouer vaincu. Et ce n'est pas Lautaro Martinez, qui sort d'une saison XXL avec l'Inter (27 buts en 44 matchs), qui dira le contraire.

Moins bon que Mbappé et Haaland, Lautaro Martinez s'étouffe

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

Lors de quelques mots échangés avec la Gazzetta dello Sport, l'Argentin a en effet envoyé un message clair à Mbappé, Haaland et même Robert Lewandowski, affirmant ne rien avoir à leur envier. « Oui, je n'ai rien à envier, les chiffres et les trophées le disent. Il y a des champions qui ont remporté moins de trophées que moi. Je dois continuer à travailler dur et de manière responsable, comme mon père me l'a appris, mais je peux m'asseoir à la même table que ces grands attaquants », a notamment indiqué Lautaro Martinez, qui compte bien prouver sa valeur lors de la Copa America puis la saison prochaine avec l'Inter. Car son souhait est bien de faire les beaux jours du club lombard. En fin de contrat en juin 2026, Martinez est en négociations pour prolonger l'aventure. Un accord est même espéré pour bientôt. De leur côté, Haaland et Mbappé sont prévenus, Lautaro Martinez rêve aussi de Ballon d'Or et de gloire. A 27 ans, il a encore de belles années devant lui pour y parvenir.