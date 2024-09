Juve ‍: Le vrai salaire de Pogba révélé au public

Dans : Serie A.

Si Paul Pogba est actuellement suspendu pour suspicion de dopage, il reste encore sous contrat avec la Juve. Du moins pour le moment et une lueur d'espoir est encore bien présente.

La Juve a eu la mauvaise surprise de devoir se passer de Paul Pogba il y a quelques mois. Le champion du monde 2018 a été suspendu quatre ans pour dopage. Une sentence très sévère qui met tout le monde dans l'embarras. Car pour le moment, tout reste possible concernant Pogba, qui a fait appel devant le Tribunal international arbitral du sport (TAS) de Lausanne pour annuler la sentence. Et Pogba attend donc l'issue de cette bataille, à l'instar de la Juve. Mais pour le moment, une solution a été trouvée pour ne pas donner à Pogba le salaire prévu au début de son contrat, qui court encore jusqu'en 2026.

Pogba, tout n'est pas encore terminé

En effet, alors qu'il devait toucher 8 millions d'euros net par an, Paul Pogba touche désormais, comme le prévoit le salaire minimum fixé par la réglementation fédérale, un salaire de plus de 2000 euros euros par mois. Le milieu de terrain français va désormais attendre le verdict final pour savoir ce qu'il en sera de la suite de sa carrière. S'il était innocenté, un retour à la Juve serait donc plus que crédible, car la Vieille Dame n'a pas résilié son contrat. Dans le cas contraire, Paul Pogba verrait son bail arrêté et pourrait même mettre un terme à sa carrière. A 31 ans, la Pioche attend d'en savoir plus. Mais un retour dans la formation de Thiago Motta aurait de quoi séduire pas mal de fans et observateurs des Bianconeri. Réponse prochainement pour Paul Pogba, qui manque assurément à son club mais aussi au monde du football.