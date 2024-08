Osimhen viré par Naples, il va devoir signer en Arabie Saoudite

Les dirigeants napolitains sont furieux de constater que Victor Osimhen est toujours là après la fermeture du mercato en Europe. L'attaquant a été retiré de la liste des joueurs et son numéro est attribué à Romelu Lukaku.

Annoncé au PSG ou à Chelsea, Victor Osimhen s'est réveillé à Naples ce samedi, l'attaquant nigérian n'ayant trouvé aucun club à son goût. Du côté d'Aurelio de Laurentiis, qui s'était réjoui de prolonger l'ancien Lillois en décembre dernier, on a décidé de se fâcher très fort puisque ce samedi, Osimhen a tout simplement été mis au placard pour toute la saison, comme l'a révélé Fabrizio Romano.

🚨🔵 Victor Osimhen has been excluded by Napoli’s Serie A squad list… and also number 9 will NO longer be on his shirt.



Napoli have decided to give number 9 to Romelu Lukaku with immediate effect.



9️⃣❌ pic.twitter.com/8S0u3uQkJP