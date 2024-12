Serie A ‍: 11 victoires de suite, l'Atalanta reprend la tête

17e journée de Serie A :

Gewiss Stadium.

Atalanta - Empoli : 3 à 2.

Buts : De Ketelaere (34e, 86e) et Lookman (45e+1) pour l’Atalanta Bergame ; Colombo (13e) et Esposito (56e) pour Empoli.

Grâce à cette victoire, la 11e de suite en championnat depuis début octobre, l’Atalanta de Gian Piero Gasperini reprend logiquement la première place de la Serie A, avec deux points d’avance sur Naples.

FULL TIME | 3️⃣ punti sotto l’albero 🎄



All we want for Christmas 𝒜𝑅𝐸 you 🌟@acqua_lete | #AtalantaEmpoli 3-2 #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/53MqmK3F0Q