Ita ‍: Dehors les stars, Milan vire Rafael Leao et Théo Hernandez

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Les débuts de Sergio Conceiçao sont calamiteux sur le banc de l’AC Milan, qui reste sur trois défaites consécutives en Série A. Une période trouble qui devrait entraîner de profonds changements l’été prochain.

Le départ de Paulo Fonseca et la nomination de Sergio Conceiçao devaient redonner un nouveau souffle à l’AC Milan, avec l’espoir de relancer une saison mal embarquée. C’est raté, l’ex-entraîneur du FC Porto ne faisant pas mieux que celui qui a pris les commandes de l’OL en remplacement de Pierre Sage. Le club lombard est même dans une situation encore plus préoccupante, avec trois défaites de suite en Série A et une terrible 9e place après 27 journées. De quoi provoquer la colère des supporters et l’inquiétude de la direction, qui ne sait plus quel levier activer pour relancer l’équipe. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le prochain chantier va concerner la refonte de l’effectif au mercato estival.

Gazzetta : Théo-Leao, maintenant c'est fini. Pris en grippe par San Siro, les deux joueurs devraient être sur le banc à Lecce avant de probablement quitter Milan l'été prochain. Pour le Français (fin de contrat 2026), c'est acté et certain. Pour Leao, moins de certitudes et pas… pic.twitter.com/r3sUJZtZS3 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 4, 2025

Et le journal aux pages roses l’affirme, de gros mouvements sont à prévoir avec notamment les départs des deux grosses stars de l’effectif que sont Rafael Leao et Théo Hernandez. Probablement sur le banc pour le prochain match à Lecce, l’ailier et le latéral gauche ne sont plus en odeur de sainteté à Milan, au contraire par exemple de Mike Maignan, qui va lui prolonger son contrat. Le départ de Théo Hernandez à un an de la fin de son contrat (juin 2026) ne fait plus aucun doute. En ce qui concerne Rafael Leao, tout dépendra des offres mais la volonté du club est de se séparer du Portugais, trop souvent intermittent du spectacle. Un sacré coup de balai qui risque d’attiser de nombreuses convoitises car même s’ils sont arrivés au bout de leur histoire milanaise et que leur comportement n’a pas toujours été parfait, les deux joueurs continuent de jouir d’une excellente cote sur le marché des transferts européens. Ils pourraient, qui sait, notamment intéresser des clubs de Ligue 1.