Droits TV ‍: La Serie A reste invisible en France

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Il est impossible de suivre légalement la Serie A en France puisque Beinsports n'a pas prolongé son contrat avec le championnat d'Italie. Et la situation s'éternise.

Les amateurs de football italien, et ils sont nombreux en France, sont sevrés depuis le début du championnat puisque la Serie A n'a pour l'instant aucun diffuseur dans notre pays. Tandis que certains affirmaient que DAZN pourrait s'offrir le championnat d'Italie pour justifier un peu son prix en France, ou que Beinsports voulait négocier à la baisse ce contrat que la chaîne sportive qatarie n'a pas prolongé, les faits sont là, on jouera le week-end prochain la 4e journée et elle ne sera pas donnée dans notre pays. Alors qu'une réunion de la ligue de football italienne avait lieu ce lundi, Guillaume Maillard-Pacini, spécialiste du football transalpin pour Eurosport, annonce qu'aucun accord n'a été trouvé pour la vente des droits TV en France et que le black out va donc continuer pour la Serie A.

🔴 Info @Eurosport_FR : Comme prévu, une Assemblée de la Lega Serie A a bien eu lieu ce lundi après-midi. Toujours pas de diffuseur pour la France, qui n’a pas été évoquée. Les négociations vont continuer, mais on reste pour l’instant sur un écran noir à cinq jours de la reprise. — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 9, 2024

Une situation qui commence à sérieusement agacer sur les réseaux sociaux, avec là encore le spectre d'une montée en puissance du piratage. Car si certains menacent Beinsports de couper leur abonnement suite à cette non-reconduction du contrat avec la Serie A, d'autres font le parallèle avec le diffuseur de la Ligue 1 en France, et envisagent sérieusement de rejoindre le côté obscure de la force et de prendre un abonnement illégal. Quoi qu'il en soit, de nombreux fans du championnat d'Italie commencent à penser que toute la saison va désormais passer à la trappe et que du côté des autorités des clubs de Serie A on devrait tout de même s'inquiéter de cette situation au moment où le dossier des droits TV est de plus en plus chaud aussi de l'autre côté des Alpes.