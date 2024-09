Porte fermée, Véronique Rabiot s’attaque à Thiago Motta

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat à la Juventus Turin cet été, Adrien Rabiot ne connaît toujours pas l’identité de sa future équipe. De nombreuses rumeurs animent l’actualité du milieu français notamment annoncé vers un possible retour chez les Bianconeri. Mais l’entraîneur turinois Thiago Motta a vite démenti cette hypothèse, avant la réponse sèche de Véronique Rabiot.

Comment un joueur de ce niveau peut-il se retrouver libre après la fermeture du mercato ? Suite à la fin de son contrat à la Juventus Turin cet été, Adrien Rabiot représentait l’une des affaires à saisir sur le marché. On peut penser que le milieu de terrain a reçu de nombreuses propositions ces derniers mois. En tout cas, le Français fait l’objet de rumeurs incessantes. Dont celle qui le renvoie du côté de la Juventus Turin.

Une information démentie par l’entraîneur turinois Thiago Motta vendredi. « Je pense qu'il y a trop de suppositions, a réagi le technicien face aux médias. Premièrement, Adrien ne m'a pas appelé. Deuxièmement, si je me souviens bien, j'ai dit à l'époque que je lui souhaitais le meilleur et qu'il soit heureux, et je pense toujours la même chose. Je l'apprécie en tant qu'homme et en tant que joueur. Il a pris un chemin différent et j'espère qu'il trouvera une équipe où il pourra être heureux et montrer tout son talent. Rien n'a changé. »

Rabiot avait déjà fermé la porte

Dans les médias français et italiens, la déclaration a été interprétée de la même manière : Thiago Motta venait de fermer la porte à son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain. Ce qui n’a absolument pas plu à Véronique Rabiot. « Il n'y a pas besoin de fermer la porte, le retour à la Juventus n'était pas une option envisagée, a répondu la mère et agente de l’international tricolore, contactée par L’Equipe. Quand nous prenons des décisions, nous les assumons. » Après avoir remis Thiago Motta à sa place, le clan du joueur pourrait régler la question de son avenir dans les prochains jours.