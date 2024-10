TV ‍: Spectaculaire coup de filet contre l'IPTV, les utilisateurs en danger ‍!

Dans : Serie A.

Par Adrien Guyot

L’Italie est parvenue à démanteler un système de piratage à Lecce impliquant plusieurs personnes. Les gains étaient spectaculaire, mais la méthode avait une faille.

La France n’est bien évidemment pas le seul pays concerné par l’IPTV. Les suiveurs du championnat français peinent à se laisser convaincre par DAZN, le nouveau diffuseur quasi exclusif de la Ligue 1. En Italie, les pratiques de streaming sont également bien présentes et les autorités locales sont parvenues à démanteler une partie d’un réseau de pirates qui diffusaient de manière illégale la Série A bien sûr mais également les autres principaux championnats européens à savoir la Ligue 1 ou encore la Premier League en ce qui concerne le sport mais ces pratiques permettaient également à ses utilisateurs de profiter de Netflix pour des films et des séries, rapporte Torrent Freak ces dernières heures. Les pirates gagnaient leur argent discrètement via un système de cartes rechargées sur Postepay, et les autorités italiennes en ont après enquête conclu que l’origine de cette magouille était localisée à Lecce, une ville située au sud du pays.

Des amendes contre les utilisateurs d'IPTV

Le feuilleton IPTV se poursuit en Italie, et avec lui la course aux pirates qui diffusent illégalement les matches de Série A, Ligue 1, Premier League et autres.

https://t.co/UZJDKAoGGK — Clubic (@Clubic) October 10, 2024

Après analyse des comptes des pirates, le puissant stratagème a permis à ces derniers de gagner 500.000 euros, dont une bonne partie a déjà été dépensée pour dissimuler la provenance de l’argent gagnée de façon illégitime. Cinq biens immobiliers ainsi que deux voitures ont été saisis à la demande du Tribunal de Lecce. De son côté, la Guarda di Finanza estime que plusieurs personnes considérées comme complices ont également leur rôle dans l’histoire, et l’enquête est toujours en cours à ce sujet pour permettre de remonter vers d’autres pirates. Pour tenter de dissuader d’autres utilisateurs de différents pays ayant recours au streaming, les autorités réfléchissent à distribuer des amendes à tous les clients qui ont profité du réseau illégal des pirates en Italie. Les montants de celles-ci sont variables et peuvent aller de 500 à 5.000 euros. La lutte contre le piratage est plus active que jamais, et on l’a bien compris, l’Italie est bien décidée à frapper fort pour éviter que cette pratique se propage à l’international.