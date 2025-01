Ita ‍: La tuile pour Marcus Thuram (officiel)

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Marcus Thuram reste l’un des joueurs les plus décisifs en Italie malgré ses difficultés à s’imposer en Equipe de France. Titulare contre l’Atalanta jeudi soir en Supercoupe d’Italie, le buteur tricolore de 27 ans avait été contraint de céder sa place à la mi-temps. La mauvaise nouvelle est tombée ce samedi avec le communiqué médical de l’Inter, qui informe que Marcus Thuram souffre d’une élongation des adducteurs. « Marcus Thuram a subi des examens instrumentaux à Riyad cet après-midi. Les examens ont révélé une légère élongation des adducteurs de la cuisse gauche. Sa situation sera évaluée demain » précise le club milanais dans son communiqué officiel. Mauvaise nouvelle pour l’attaquant de l’Inter, plutôt épargné par les blessures depuis son arrivée en Italie il y a un an et demi.