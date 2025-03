Grosse trahison à la Juve, Thiago Motta tombe de haut

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

En difficulté avec la Juventus Turin, Thiago Motta a été rassuré par ses dirigeants. L’entraîneur des Bianconeri a reçu des marques de soutien dans la semaine, alors que ses supérieurs semblent préparer sa succession.

Thiago Motta n’est pas certain de terminer la saison. L’entraîneur de la Juventus Turin est annoncé sur la sellette depuis plusieurs semaines, et encore un peu plus depuis la gifle infligée par l’Atalanta Bergame (0-4) dimanche dernier. La presse italienne se montre sceptique et insiste sur les démarches de Cristiano Giuntoli, le directeur sportif turinois actuellement à la recherche d’un nouveau coach. Ces derniers jours, plusieurs noms ont été énumérés mais Roberto Mancini serait le favori. Il pourrait même être installé en cas de défaite contre la Fiorentina dimanche.

Thiago Motta rassuré

Pas de quoi alerter Thiago Motta, rassuré par ses supérieurs. « Mon avenir n'est pas ma priorité, a réagi le coach bianconero en conférence de presse. L'équipe et le club sont notre priorité. Nous avons passé une excellente semaine et nous allons pouvoir jouer un excellent match demain (dimanche). Je suis le premier à me remettre en question. Le plus difficile, mais le plus important, est de rester calme, de garder les idées claires et de faire une analyse objective de la situation. Nous avons fait beaucoup de choses bien et nous pouvons faire mieux. La communication avec le club est continue et constante. Cette semaine, j'ai été satisfait de la proximité avec les dirigeants. »

PSG : L’avenir de Kolo Muani bascule d'un seul coup https://t.co/mq1XqPzGbS — Foot01.com (@Foot01_com) March 13, 2025

« Je suis le premier à me remettre en question. Quand les choses ne vont pas bien, c'est normal. Demain sera une excellente occasion de démontrer à nouveau notre valeur. Je ne prête pas beaucoup d'attention à ce qui se dit à l'extérieur et je respecte toutes les opinions et tous les jugements. Je dois rester calme et lucide, et analyser la réalité pour pouvoir progresser cette semaine. Je ressens la confiance totale du club et j'ai été ravi de la proximité des dirigeants cette semaine », a répété l’ancien milieu du Paris Saint-Germain menacé moins d'un an après sa nomination l'été dernier.