Fin de l’histoire, Milan va virer Maignan et Hernandez

Longtemps considérés comme des cadres intouchables au Milan AC, les Français Mike Maignan et Théo Hernandez ont perdu beaucoup de crédit cette saison. Leurs performances déçoivent le club lombard qui envisage sérieusement de les pousser vers la sortie cet été.

Eliminé de la Ligue des Champions et distancé dans la course au top 4 en Serie A, le Milan AC aurait bien besoin de s’appuyer sur ses cadres. Malheureusement pour les Rossoneri, Mike Maignan et Théo Hernandez ne représentent pas des piliers fiables cette saison. Les deux Français n’évoluent plus à leur meilleur niveau. Pire encore, leurs performances insuffisantes plombent l’équipe.

En barrages de la Ligue des Champions contre le Feyenoord Rotterdam, la boulette du gardien avait causé la défaite (1-0) aux Pays-Bas. Tandis que la simulation du latéral gauche lui a valu un second carton jaune synonyme d’exclusion dès la 51e minute au retour (1-1). Des erreurs lourdes de conséquence sur les plans collectif et individuel. En effet, de tels faits de jeu pourraient remettre leur avenir en cause. Comme indiqué depuis plusieurs semaines, Mike Maignan a trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger jusqu’en 2028, plus une année supplémentaire en option.

Deux opportunités à saisir

D’après La Gazzetta dello Sport, la direction milanaise ne reviendra pas sur leur terrain d’entente. Mais une prolongation n’empêchera pas le Milan AC d’envisager le départ de l’ancien Lillois cet été. Quant à Théo Hernandez, les discussions pour un nouveau bail sont loin d’être aussi avancées. Nos confrères n'imaginent pas les négociations évoluer dans le bon sens étant donné la petite forme du latéral gauche. A un an de la fin de son contrat cet été, l’international tricolore ne sera probablement pas retenu. Des occasions à saisir sur le marché des transferts, notamment pour le Paris Saint-Germain qui a convoité les deux Français par le passé.