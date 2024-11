Théo Hernandez dérape, il va être puni

Dans : Serie A.

Malgré son statut de capitaine, Théo Hernandez ne fait pas l’unanimité à l’AC Milan, où le staff de Paulo Fonseca lui reproche son implication. L’international français devrait d’ailleurs être sanctionné.

Capitaine de l’AC Milan cette saison, Théo Hernandez réalise un début de saison en demi-teinte. Auteur de deux buts et deux passes décisives en Série A, l’international français n’a pas toujours le rendement espéré par Paulo Fonseca sur le plan défensif. Au-delà de ses performances, qui laissent parfois à désirer, c’est l’attitude du joueur de 27 ans qui pose question. Malgré son nouveau rôle de capitaine, le n°18 de l’AC Milan donne parfois l’impression d’être nonchalant, et son manque d’implication commence à sérieusement froisser Paulo Fonseca. Le staff de l’entraîneur portugais ne va pas laisser cette situation impunie et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le latéral gauche de l’Equipe de France pourrait être sanctionné au retour de la trêve internationale.

Le journal aux pages roses l’affirme, Théo Hernandez a de grandes chances de subir le même sort que Rafael Leao, dont l’implication n’était pas suffisamment élevée aux yeux de Paulo Fonseca, et qui avait été victime des choix de l’ex-entraîneur du LOSC. L’attaquant portugais avait démarré trois fois de suite sur le banc avant de retrouver le onze de départ face au Real Madrid en Ligue des Champions. Théo Hernandez pourrait connaître la même sanction, et ainsi démarrer sur le banc dans le choc face à la Juventus Turin le 23 novembre prochain au retour de la trêve internationale. En se passant de son capitaine pour une telle affiche du championnat italien, Paulo Fonseca enverrait un message fort à son groupe et au natif de Marseille. Reste maintenant à voir s’il mettra ses menaces à exécution.