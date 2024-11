Rudi Garcia de retour à la Roma, la rumeur enfle

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Le début de saison est chaotique à la Roma puisque deux mois après Daniele De Rossi, son successeur Ivan Juric s’est fait virer à son tour. Deux noms tiennent la corde pour remplacer le technicien croate de 49 ans.

Le début de saison de l’AS Roma n’est clairement pas à la hauteur des attentes. Douzième de Série A avec seulement 13 points en 12 matchs, le club de la Louve est englué dans une spirale négative. Avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs, la Roma est en crise et une décision forte a été prise avec le renvoi d’Ivan Juric, qui avait lui même succédé à Daniele De Rossi il y a deux mois. La question est maintenant de savoir qui sera le prochain à prendre l’équipe en mains. Deux noms se dégagent, si l’on se fie aux informations de la Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport ce lundi. La presse italienne est unanime pour dire que Roberto Mancini, ex-sélectionneur de l’Italie et de l’Arabie Saoudite, est le candidat numéro un des dirigeants de l’AS Roma.

Rudi Garcia ou Roberto Mancini pour redresser l'AS Roma

Un second nom est cependant glissé avec de plus en plus d’insistance, il s’agit de celui de Rudi Garcia. L’ancien coach de l’OL et de l’OM était évoqué comme un possible successeur de Julien Stéphan à Rennes, mais le club breton a finalement misé sur Jorge Sampaoli. Le technicien français est donc toujours libre et il pourrait signer son grand retour à la Roma, où il a officié avec succès de 2013 à 2016. Les dirigeants romains vont maintenant devoir trancher entre ces deux options. Ils ont quelques jours pour cela, la trêve internationale ayant officiellement démarré ce lundi. Mais l’idée est bien sûr de nommer le successeur de Juric le plus vite possible afin de pouvoir créer un électrochoc rapidement.