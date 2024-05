Mercato ‍: L’OL et l’OM foncent sur Anthony Martial ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat après neuf ans passés à Manchester United, Anthony Martial suscite l’intérêt de deux clubs français. L’OM et l’OL sont sur les rangs pour accueillir l’ancien Monégasque.

Il y a quelques jours, Anthony Martial a fait ses adieux aux supporters de Manchester United. Arrivé à 19 ans chez les Red Devils dans le cadre d’un transfert colossal à 60 millions d’euros hors bonus en provenance de Monaco, l’international français va découvrir un nouveau challenge. Libre comme l’air, le natif de Massy suscite des convoitises et cela malgré ses pépins physiques réguliers ainsi que son imposant salaire. En cette fin de semaine, Sky Sports nous apprend que deux clubs français ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour récupérer l’ancien buteur de l’Equipe de France. Il s’agit de l’Olympique Lyonnais, club formateur d’Anthony Martial, ainsi que de l’Olympique de Marseille.

Lyon, Marseille and Besiktas are among the clubs interested in signing Anthony Martial as he leaves Manchester United 🚨 pic.twitter.com/vIaJE56SKs — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 31, 2024

Deux pistes qui ne surprendront pas tant que ça quand on sait que le club rhodanien prospecte déjà pour compenser un potentiel départ d’Alexandre Lacazette tandis que dans la cité phocéenne, l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est encore incertain. Dans ce dossier, l’OL et l’OM devront faire face à la concurrence de Besiktas, également intéressé par la perspective de récupérer un tel joueur sans indemnité de transfert. A n’en pas douter, Anthony Martial va également susciter des intérêts dans des championnats plus exotiques comme la MLS ou l’Arabie Saoudite, mais à seulement 28 ans, on peut légitimement imaginer que l’ancien attaquant de Monaco privilégiera une dernière expérience en Europe.

Anthony Martial, un salaire délirant à Manchester United

La question est maintenant de savoir si Lyon ou encore Marseille seront prêts à s’aligner sur les exigences financières du joueur, qui percevait selon les estimations un salaire gigantesque de 15 millions d’euros bruts par an du côté de Manchester United. A titre de comparaison, cela en ferait un joueur mieux payé que Lacazette ou Aubameyang. On peut difficilement imaginer les deux Olympiques assumer un tel salaire, ce qui signifie que Martial devra fournir de gros efforts financiers s’il veut revenir en Ligue 1. S’il refuse, alors l’ancien buteur de Manchester United devra espérer une offre d’un club de Premier League ou de Saudi Pro League.