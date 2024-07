Côme officialise un gardien espagnol, ce n’est pas Pau Lopez

Promu en Série A cette saison, Côme, entraîné par Cesc Fabregas, souhaite bâtir une équipe capable de se maintenir dans l’élite italienne. Après avoir attiré un Raphaël Varane libre de tout contrat dans ses filets, le club transalpin se cherchait un gardien et avait sondé Pau Lopez, devenu indésirable du côté de l’Olympique de Marseille et qui va très certainement quitter la Canebière cet été. Côme a ainsi annoncé l’arrivée d’un gardien espagnol mais il s’agit de Pepe Reina, inusable dernier rempart âgé de 41 ans, qui sort d’un deuxième passage à Villarreal entre 2022 et 2024. Une recrue de choix pour le club qui s’offre les services d’un des joueurs les plus expérimentés à son poste. Reina a signé un contrat court durée le liant avec sa nouvelle équipe jusqu’en juin 2025.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.



An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll