Lookman répond à Gasperini, crise majeure à l’Atalanta

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

L’Atalanta a pris la porte dès les play-offs de la Ligue des Champions en s’inclinant à la surprise générale contre Bruges (1-3). Une défaite qui a provoqué un violent clash entre Ademola Lookman et Gan Piero Gasperini.

Ces dernières années, l’Atalanta Bergame s’est davantage habitué aux succès et au beau jeu plutôt qu’aux crises. Mais la défaite contre Bruges ce mardi en play-off retour de la Ligue des Champions provoque des remous inhabituels au sein du club lombard. Après la défaite de son équipe, l’entraîneur italien Gan Piero Gasperini a brutalement allumé son meilleur joueur Ademola Lookman, à qui il reproche d’avoir tiré (et raté) un penalty sans avoir été désigné. « Le penalty n'aurait pas dû être tiré par Lookman, a fait savoir le sexagénaire. Il est l'un des pires tireurs que j'aie jamais vu. Même à l'entraînement, son taux de réussite est très bas. Il les tire vraiment très mal » a dézingué Gan Piero Gasperini, qui n’a jamais sa langue dans sa poche mais qui a surpris tout le monde en allumant de la sorte son joueur vedette.

L’international nigérian a répondu ce mercredi en début d’après-midi sur les réseaux sociaux. « C’est avec tristesse que je dois écrire cette déclaration un jour comme celui-ci, surtout en raison de ce que nous avons accompli ensemble en tant qu’équipe et en tant que ville. Être pris pour cible de cette façon non seulement me blesse mais me semble profondément irrespectueux, notamment en raison du travail acharné et de l'engagement que j'ai toujours déployé chaque jour pour contribuer au succès de ce club et des incroyables fans de Bergame » a publié la star de l’Atalanta, qui avait marqué le triplé historique de la victoire en Europa League lors de la finale contre le Bayer Leverkusen l’été dernier.

Lookman et Gasperini, c'est le clash

« Ce qui s’est passé hier soir est d’autant plus douloureux. Tout comme nos incroyables supporters, nous souffrons aussi en tant qu'équipe de ce résultat. Pendant le match, le tireur désigné m'a demandé de tirer le penalty » a précisé l’ailier nigérian, pour qui des envies de départ lors du prochain mercato ne seraient pas étonnantes au vu de la relation à présent glaciale avec Gan Piero Gasperini.