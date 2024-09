Varane le retraité fait une annonce mystérieuse

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Raphaël Varane a pris sa retraite à seulement 31 ans à la surprise générale ce mercredi. Mais l’ex-défenseur de Côme, où il n’a joué qu’un seul match, n’en a pas définitivement fini pour autant avec le football.

Recrue phare de Côme lors de ce mercato estival, Raphaël Varane n’a disputé qu’un seul match avec le club promu en Série A. Blessé au genou, la légende de l’Equipe de France et du Real Madrid avait ensuite été retirée par l’entraîneur Cesc Fabregas des joueurs inscrits en championnat. Les pépins physiques étaient de plus en plus réguliers pour le natif de Lille, qui a pris ce mercredi la décision de mettre un terme à sa carrière, deux ans après avoir pris sa retraite internationale. A seulement 31 ans, Raphaël Varane raccroche les crampons, lui qui a démarré très jeune à Lens en 2010 alors qu’il n’avait que 17 ans. Celui qui a par ailleurs porté les couleurs de Manchester United n’en a pas fini pour autant avec le football.

Raphaël Varane officialise la fin de sa carrière https://t.co/1Iq9Mq9SY0 — Foot01.com (@Foot01_com) September 25, 2024

Malgré sa retraite, Raphaël Varane ne compte pas laisser tomber Côme aussi vite comme il l’a fait savoir dans un long message publié sur Instagram. « Une nouvelle vie commence en dehors du terrain. Je resterai à Côme. Mais sans utiliser mes chaussures, ni mes protège-tibias. C’est quelque chose que j’ai hâte de partager bientôt. Pour l'instant, aux supporters de chaque club pour lequel j'ai joué, à mes coéquipiers, entraîneurs et staff... du fond du cœur, merci pour avoir rendu ce voyage plus spécial que mes rêves les plus fous ne pourraient jamais le prévoir » a publié l’ancien défenseur du Real Madrid, qui s’apprête donc à faire une grande annonce quant à son avenir. A priori, Côme va lui offrir un rôle de dirigeant dont la nature est cependant à préciser, mais ses plus grands fans seront heureux de savoir que Raphaël Varane ne va pas totalement disparaitre du paysage footballistique européen du jour au lendemain.