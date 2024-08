Pogba viré par la Juventus, c'est acté ‍!

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Suspendu 4 ans pour un contrôle antidopage positif à la testostérone début 2024, Paul Pogba plaide la contamination involontaire et se bat toujours juridiquement. Néanmoins, la Juventus ne semble pas prête à attendre la décision du tribunal arbitral du sport (TAS) prévue pour la fin de l'année. En effet, selon les médias italiens et notamment Sportmediaset, le club turinois va rompre le contrat du milieu français. Preuve que la fin est proche entre les deux parties, les journalistes italiens soulignent que le joueur ne suit plus son club sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, une retraite définitive de Paul Pogba est à envisager sérieusement. Elle pourrait être entérinée en cas de décision défavorable du TAS dans les prochains mois.