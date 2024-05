Ita ‍: Claudio Ranieri à la retraite cet été

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Une dernière mission réussie et puis s'en va. Entraîneur de Cagliari qu'il a sauvé de la relégation, Claudio Ranieri va prendre sa retraite à l'issue de la saison. L'entraîneur de 72 ans qui a ramené Cagliari en Serie A est fidèle à sa parole. Il avait indiqué que le club sarde serait le dernier de sa longue carrière. Cagliari a annoncé la nouvelle sur son site ce mardi soir. « Mister Ranieri prend congé de Cagliari. Dans ses deux expériences avec le club, il a toujours réussi à atteindre son objectif. Déjà auteur dans le passé de deux promotions (de Serie C à Serie A) et d’un maintien dans l’élite, il a accompli un autre chef-d’œuvre au cours de la dernière année et demi avec la victoire en play-offs de Serie B et la conquête du maintien dans l’élite », écrit l'actuel 15e de Serie A.

𝗖𝗟𝗔𝗨𝗗𝗜𝗢 𝗥𝗔𝗡𝗜𝗘𝗥𝗜 👑



📹 Guarda il video completo ➡️ https://t.co/PeZuKe6VY7 pic.twitter.com/T9VhXZ7IDG — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 21, 2024

Outre Cagliari, Claudio Ranieri a entrainé la Juventus, la Roma et l'Inter en Italie. Valence et Chelsea à l'étranger notamment. Il est passé par la Ligue 1 : à Monaco (2013-2014) et Nantes (2017-2018). Mais, son expérience la plus marquante fut à Leicester City où il a conquis un titre de champion d'Angleterre surprise en 2016.