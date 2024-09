Grosse surprise pour la diffusion de la Série A en France

Dans : Serie A.

Par Adrien Guyot

Les amateurs du football italien ne peuvent pas suivre les rencontres de Série A en France depuis le début de la saison. Un candidat surprise s’est dégagé ces dernières heures, même si rien n’est définitivement acté.

Comme l’ensemble des championnats européens, la Série A a repris ses droits il y a plusieurs semaines. A l’occasion de la cinquième journée, plusieurs affiches étaient à suivre, avec les rencontres opposant la Juventus à Naples (0-0) ainsi que le derby remporté par l’AC Milan contre son rival de toujours, l’Inter (2-1). En revanche, comme depuis le début de la saison, les fans du football italien ne peuvent pas suivre en direct les matchs en France, puisqu’aucun diffuseur ne couvre la retransmission des rencontres. La fédération italienne n’a pas pu trouver preneur dans l’Hexagone malgré la trêve internationale de septembre. Cependant, la situation a évolué ces dernières heures et un candidat surprise s’est positionné pour couvrir la Série A. Selon RMC Sport, il s’agit de la chaîne l'Équipe, qui est gratuite et accessible à tous.

L'Équipe se positionne pour diffuser la Série A

🔴 Info RMC Sport : La chaîne L'Équipe se positionne sur les droits TV de la Serie A.https://t.co/ROudJ1O8o4 pic.twitter.com/vKMhBA7WWG — RMC Sport (@RMCsport) September 26, 2024

Ainsi, la chaîne l'Équipe, qui diffuse déjà des rencontres de coupes nationales de différents grands pays européens chaque saison (Allemagne, Espagne, Italie), est entrée en négociations pour diffuser une rencontre de l’élite du football transalpin chaque week-end. A l’heure actuelle, rien n’est bouclé pour autant, mais des tests ont été effectués dans les locaux de l'Équipe ces dernières heures. Rien ne dit que la diffusion sera effective dès ce week-end, et il ne reste d’ailleurs que deux journées avant la prochaine trêve internationale. Toutefois, si la collaboration entre l'Équipe et la Série A se confirme, ce sera une avancée pour ceux qui souhaitent suivre les matchs en direct, même si cela ne concerne qu’une confrontation par journée pour le moment. Pour la chaîne numéro 21 de la TNT, c’est également un moyen de faire de l’audience et d’attirer un bon nombre de fans de football.