Roma ‍: Mats Hummels prend sa retraite

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l'AS Roma en juin prochain, Mats Hummels ne prolongera pas. Le champion du monde allemand va raccrocher les crampons.

Après 797 matchs avec les professionnels et un titre de champion du monde avec l’Allemagne en 2018, Mats Hummels va prendre sa retraite à l’issue de la saison alors que son contrat avec l’AS Roma expire au mois de juin. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, celui qui a surtout porté les couleurs du FC Bayern et du Borussia Dortmund a annoncé qu’il raccrocherait les crampons d’ici quelques semaines. Un grand acteur de la belle histoire du football allemand tire donc sa révérence et les hommages ne manqueront pas d’affluer en Bundesliga et ailleurs pour le bourreau de l’Equipe de France lors du Mondial au Brésil.