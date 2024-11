Après l’OM, Guendouzi voit la faiblesse de la Ligue 1

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Epanoui à la Lazio, le Français Mattéo Guendouzi se plaît dans le championnat italien. Le milieu de terrain y a trouvé un niveau compétitif et supérieur à celui de la Ligue 1.

S’il rappelle régulièrement son attachement à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi n’est pas malheureux à la Lazio. Au contraire, le milieu de terrain se dit épanoui depuis sa venue dans la capitale transalpine à l’été 2023. « Je suis arrivé dans un club historique qui joue les Coupes d'Europe tous les ans, avec de très bons supporters, de l'ambiance à domicile et à l'extérieur, a décrit le Français dans L’Equipe. Je me souviens de mon arrivée à l'aéroport, il y avait entre 500 et 1000 personnes qui m'attendaient. Ils ont une place très importante ici. »

Guendouzi se voit en leader

Et les fans de la Lazio ne sont pas les seuls à l’avoir adopté. Grâce à l’affection reçue en interne et à la confiance de l’entraîneur Marco Baroni, Mattéo Guendouzi se sent bien intégré. « Complètement. Je suis devenu un joueur important, un leader de cette équipe, s’est réjoui l’international français. Je reçois beaucoup d'affection de la part du club et des gens autour qui me fait dire que je suis intégré. » Si l’ancien Lorientais se plaît tant à la Lazio, c’est aussi parce qu’il découvre une Serie A compétitive malgré les critiques souvent entendues.

Guendouzi sur Igor Tudor :



"Tudor ? (Rires.) Ce n'est pas un football dans lequel je prends beaucoup de plaisir, mais il faut savoir s'adapter.



Quand j'étais à l'OM, j'ai su m'adapter à ce qu'il m'a demandé et je pense l'avoir bien fait. Ici, je suis resté professionnel et… pic.twitter.com/rDzHVBVYox — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 16, 2024

« C'est totalement différent. J'ai été très surpris du championnat italien. En étant honnête, je regardais peu. Le niveau est très relevé. Il suffit de regarder le top 8 pour comprendre la qualité de ce championnat. Tous les matchs sont compliqués. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tactique, il faut trouver les espaces, les équipes travaillent beaucoup à la vidéo. C'est sur ce point que j'ai le plus évolué. Nous, on fait de la vidéo trois fois par semaine par exemple. Tu sais qu'en arrivant au match, les mecs en face savent ce qu'ils doivent faire sur toi. Pour moi, c'est le deuxième meilleur championnat du monde derrière l'Angleterre », a estimé Mattéo Guendouzi, qui semble situer la Ligue 1 loin derrière.