Fonseca galère, Milan lui trouve une bonne excuse

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Nommé en juin dernier, Paulo Fonseca vit des débuts compliqués sur le banc du Milan AC. L’ancien entraîneur du LOSC ne répond pas aux attentes au niveau des résultats. Mais pour ses supérieurs, le coach portugais n’est pas responsable du mauvais début de saison.

Moins de trois mois après sa nomination au Milan AC, Paulo Fonseca était déjà annoncé sur la sellette. Le nouvel entraîneur des Rossoneri avaient débuté son aventure avec une seule victoire en cinq matchs toutes compétitions confondues. C’est dans cette position inconfortable que le Portugais devait aborder le choc face à l’Inter Milan, sachant qu’une défaite aurait pu lui coûter sa place. Les dirigeants milanais seraient-ils vraiment passés à l’acte, au risque de reconnaître publiquement l’erreur de casting ?

Fonseca jugé non coupable

On ne le saura jamais puisque les coéquipiers de Mike Maignan avaient remporté ce derby (2-1) le 22 septembre dernier. En tout cas, même si les résultats restent insuffisants, la direction tient à rassurer Paulo Fonseca. Le Milan AC a effectivement une totale confiance en son entraîneur et en son staff technique, nous apprend La Gazzetta dello Sport. Aucun doute en interne, l’ancien coach du LOSC « est l’homme de la situation ». Le club lombard apprécie son travail et l’estime capable d’inverser la tendance. Du moins à condition que ses hommes se montrent à la hauteur.

Car selon le quotidien sportif, le problème identifié concerne plutôt les joueurs et leurs erreurs à répétition. Si l’on revient sur le dernier match avant la trêve internationale, il est vrai que Paulo Fonseca ne peut pas être jugé responsable de la défaite sur le terrain de la Fiorentina (2-1). Le technicien a vu son latéral gauche Theo Hernandez et son attaquant Tammy Abraham rater leur penalty face au gardien de la Viola David de Gea. Pour la direction, il n’était pas difficile d’expliquer ce revers.