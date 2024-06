M'Baye Niang confirme sa retraite, une sale affaire éclate

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques heures, M'Baye Niang était l'auteur d'une story troublante sur Instagram dans laquelle il indiquait sa volonté de mettre un terme à sa carrière à 29 ans. Une story supprimée depuis mais qui a été complétée encore une fois par l'ancien de Montpellier.

M'Baye Niang passe par toutes les émotions ces derniers jours. L'attaquant a été le sauveur d'Empoli pour assurer l'avenir du club italien en Serie A. Mais quelque temps après, l'une de ses stories sur Instagram a surpris son monde. Une story dans laquelle il indiquait avoir bien réfléchi et décidé de prendre sa retraite immédiatement. Après cette annonce, son ex-compagne, Émilie Fiorelli, a pris la parole, toujours sur Instagram, pour se lâcher sur Niang, qu'elle accuse de violences, d'alcoolisme ou encore d'addiction aux prostituées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque le footballeur de 29 ans vient une nouvelle fois de répondre...

M'Baye Niang, les sorties inquiétantes se multiplient

Donc pour cela que mr Mbaye Niang a annoncé arrêter sa carrière subitement pic.twitter.com/N7W2MVwiZw — l’OM is my 13 reasons why🤍Ⓜ️ ✨🪄 (@rapacechauv92) June 3, 2024

Et comme la dernière fois, M'Baye Niang a été l'auteur de messages énigmatiques et inquiétants. « Mon post a été enlevé mais c'était bien ma décision. Je vais discuter avec les bonnes personnes mais c'est ma décision » ; « Et la meuf qui cherche le buzz, t'es drôle » ; « Mes enfants, tout le monde a vu que je les aime plus que tout mais je ne vais pas me justifier » ; « Y'a la police pour ça donc tes vidéos et photos... Mes enfants, je vais venir les voir. J'arrive, j'étais en vacances » ; « Je n'ai plus 20 ans, je ne suis plus un enfant. Je vais aller rejoindre mes enfants. Elle a 0 buzz avec moi » ou encore « J'ai envie de faire un film moi-aussi depuis que je l'aie connue », peut-on voir écrit par l'attaquant sénégalais, dont l'état mental ne rassure pas. En fin de contrat avec Empoli en juin 2025, Niang a encore un avenir en Serie A. Mais ses récentes sorties ne plairont sans doute pas aux Azzurri, surtout que le joueur a réitéré sa volonté de mettre un terme à sa carrière.