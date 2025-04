Italie ‍: La grosse surprise Patrick Vieira

Ancien milieu de terrain d’Arsenal, de l’Inter Milan et bien évidemment de l’équipe de France, Patrick Vieira a pour le moment du mal à voir sa carrière d’entraineur décoller. Passé par New York City, Nice, Crystal Palace et Strasbourg, le technicien est en train de réussir son pari du côté du Genoa, où il possède un bilan positif après son arrivée à l’automne. Cette réussite lui permet d’être dans la short list de l’AS Roma pour succéder à Claudio Ranieri, qui va prendre une retraite bien méritée en fin de saison.

🚨 Roma’s next coach will be one of these 4 names, according to Sky:



• Vieira

• Sarri

• Pioli

• Montella pic.twitter.com/VxMBaElGVq