Ita ‍: Conceiçao s'offre la Juve, Milan-Inter en finale de la Supercoupe

Supercoupe d'Italie, demi-finale

King Saud University Stadium (Riyad)

Juventus-AC Milan 1-2

Buts : Yildiz (21e) pour la Juve ; Pulisic (71e sur pen.), CSC de Gatti (75e) pour Milan

Nommé pour relancer Milan après le licenciement de Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao a réussi sa première. Le Portugais a permis aux Milanais d'être les premiers à faire tomber la Juventus en Italie. Menés sur une belle frappe de Yildiz, les Rossoneri ont renversé le match en 4 minutes via un penalty de Pulisic et un centre dévié dans son propre but par Gatti. 2-1, le Milan AC s'offre un derby milanais en finale lundi soir à Riyad.

