Thiago Motta nommé entraîneur de la Juventus

Par Claude Dautel

La Juventus a officialisé ce mercredi soir la nomination de Thiago Motta au poste d'entraîneur. Il succède à Massimiliano Allegri, limogé en fin de saison.

« La Juventus est ravie d'annoncer la nomination de Thiago Motta comme nouvel entraîneur en chef. L'Italo-Brésilien a signé un accord avec le club jusqu'au 30 juin 2027. Motta, 41 ans, a débuté sa carrière d'entraîneur en 2018, en commençant par l'équipe de jeunes du Paris Saint-Germain, équipe avec laquelle il avait terminé sa carrière de joueur quelques mois auparavant. Son parcours d'entraîneur en Italie a débuté sur le banc du Genoa en 2019, avant d'occuper des postes d'entraîneur à la Spezia et à Bologne, assurant une qualification historique en Ligue des champions avec cette équipe », a indiqué le club italien. « Je suis vraiment heureux de commencer un nouveau chapitre à la tête d'un grand club comme la Juventus. Je remercie les propriétaires et la direction, qui peuvent être sûrs de mon ambition de faire flotter haut le drapeau de la Juventus et de faire plaisir aux fans », a promis l’ancien joueur du PSG.