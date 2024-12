La Fiorentina rassure tout le monde concernant Edoardo Bove

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Vingt-quatre après le terrible malaise d'Edoardo Bove lors du match entre la Fiorentina et l'Inter, son club a donné des nouvelles qui rassurent enfin. Le milieu de terrain italien a fait une visio avec ses coéquipiers.

« L'ACF Fiorentina informe que, compte tenu des nouvelles rassurantes arrivées ce lundi, et après l'appel vidéo qu'Edoardo souhaitait avoir avec tous ses coéquipiers, l'entraîneur et le staff technique réunis au Viola Park, l'équipe a décidé de retourner immédiatement sur le terrain afin de préparer le match contre Empoli mercredi. Rocco Commisso (Ndlr : le propriétaire de la Fiorentina) est en contact permanent avec la direction de Viola et la famille d'Edoardo et il a été rassuré par le père du joueur sur son état de santé en attendant de pouvoir lui parler directement dans les prochaines heures », indique le club de Florence, qui précise par ailleurs que son joueur a passé une nuit tranquille à l'hôpital après son malaise et qu'il n'est désormais plus intubé.