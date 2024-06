Super League ‍: La Juventus demande pardon à Nasser Al-Khelaifi

Ecartée de l'Association des Clubs Européens (ECA) suite à sa décision de rejoindre la Super League, la Juventus a demandé ce samedi à pouvoir réintégrer l'instance dirigée par Nasser Al-Khelaifi.

A quelques heures de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Dortmund à Wembley, l'European Club Association se réunissait ce samedi à Londres. Parmi les nombreux sujets évoqués lors de ce rendez-vous, le retour de la Juventus au sein de l'instance, trois ans après le putsch raté de plusieurs gros clubs de former une Super League. Il est vrai que depuis 2021, de l'eau a coulé sur les ponts, mais surtout Andrea Agnelli a été débarqué poliment mais fermement de la direction de la Juventus. Pourtant, en décembre dernier, un dirigeant du club italien avait expliqué à l'agence Reuters que le retour de la Juventus dans l'Association des Clubs Européens n'était pas à l'ordre du jour. Mais ce samedi, Nasser Al-Khelaifi a officialisé la demande transmise par la Vieille Dame de rentrer dans le droit chemin.

The ECA Executive Committee met in London today for its last meeting of the 2023/24 season ahead of tonight’s UEFA Champions League final at Wembley. ⚽️



Key topics included various priorities for European clubs, as well as a report on the request from @JuventusFC to rejoin ECA.… pic.twitter.com/mQF6MTgTdy