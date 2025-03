Igor Tudor à la Juventus, le brutal coup d'accélération

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

L’avenir de Thiago Motta à la Juventus Turin est scellé, mais l’identité de son successeur reste encore un mystère. Tout devrait se jouer entre Roberto Mancini et Igor Tudor.

Cinquième de Série A, la Juventus Turin est sur le point d’agir pour tenter d’inverser le cours de sa saison. Thiago Motta ne devrait pas résister aux deux claques infligées par la Fiorentina et l’Atalanta Bergame, et a peu de chances de rester au-delà du mois de mars sur le banc de la Vieille Dame. Pour le remplacer, deux noms font la Une de la presse italienne ces dernières heures. Contre toute attente, c’est Roberto Mancini qui semblait en pole position dans l’esprit des dirigeants de la Juventus Turin selon les informations livrées par les médias transalpins en début de journée.

#Juventus, sempre più caldo il nome di #Tudor in caso di esonero di #ThiagoMottahttps://t.co/5DW4BXd52b — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 22, 2025

Mais à en croire Gianluca Di Marzio, la donne est doucement en train de s’inverser et à présent, Igor Tudor serait de plus en plus fortement pressenti pour devenir le prochain entraîneur de la Juventus Turin, en lieu et place de Thiago Motta. Libre depuis son départ de la Lazio Rome, le technicien croate jouit d’une excellente réputation après deux saisons réussies à l’OM puis à la Lazio. Reste maintenant à voir si le départ de Thiago Motta, lequel devrait être réglé au début du mois d’avril, se confirmera et qui sera l’heureux élu pour lui succéder. Il semblerait désormais qu'Igor Tudor soit en excellente position.